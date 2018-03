Terza assoluta: Camilla trionfa alle olimpiadi di italiano

Camilla Cozzi è salita sul podio. Alla fine di tre giorni impegnativi ma indimenticabili, la studentessa di Ferno, che frequenta la prima classe del liceo Pascoli di Gallarate, si è classificata al terzo posto assoluto, della categoria juniores, alle Olimpiadi di Italiano che si sono concluse a Firenze.

(qui i risultati finali)

Galleria fotografica Olimpiadi di Italiano, finale a Firenze 4 di 7

Ancora incredule lei e la docente Patrizia Rivolta, con cui ha condiviso l’esperienza, non nascondono la grande soddisfazione per un risultato che sembrava essere lontano dalle aspettative: « Per me è già un successo essere arrivata in finale» ci aveva raccontato Camilla mentre era in viaggio verso Firenze.

« Nel magnifico salone del Cinquecento a Palazzo Vecchio – spiega la professoressa di italiano Rivolta – in un’atmosfera carica ed esaltante, sentire pronunciare il suo nome è stata un’emozione indescrivibile».

Con al collo la medaglia di bronzo e negli occhi la bellezza dei palazzi fiorentini, la giovane campionessa ritorna a Ferno con un bagaglio decisamente superiore alla semplice gara: « Sono state prove difficili ma non impossibili. Abbiamo dovuto scrivere 4 testi: un riassunto di un articolo di giornale, il commento all’articolo, poi un testo informativo per una pagina web e un testo creativo dove dovevamo raccontare una città ideale scegliendo tra tre elementi: donne, bambini e vento. Io ho scelto il vento che, con il suo soffio, modifica costantemente la fisionomia urbana ad eccezione di un luogo sacro, talmente bello che nulla può modificarlo».

Tre giorni intensi di dibattiti, incontri e prove: « Il primo giorno – racconta la docente – siamo stati ospiti dell’Accademia della Crusca che abbiamo visitato e dove abbiamo cenato. Poi abbiamo seguito incontri sulla Costituzione a Palazzo Vecchio e la presentazione di un volume appena edito che raccoglie tutte le diverse prove delle Olimpiadi di Italiano, con l’analisi dei risultati dei ragazzi».

« Sono tante le sensazioni ed emozioni che porto via da Firenze – commenta a caldo Camilla – Comprese due amicizie importanti con le ragazze con cui ho condiviso la stanza. È stato tutto bellissimo».

Bellezza, bravura e amicizia: complimenti alla campionessa Camilla, terza assoluta tra oltre 60.000 partecipanti.