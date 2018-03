Tesi di laurea: una seconda discussione aperta al pubblico

La presentazione della propria tesi alla laurea è sempre stato un passaggio importante e ricco di emozione… Peccato si riduca in un 15 min di tirata con acqua alla gola, con la sindrome del cronometro a far pressione sui propri nervi, non lasciando il tempo opportuno a trasmettere l’impegno e la passione impiegati per creare un lavoro tanto personale quanto impegnativo.

Ebbene, l’associazione studentesca EnviroMental ha pensato di dare ai neo dottori una seconda possibilità: una serata dove nuovi e vecchi laureati possono presentare la propria tesi, con la dovuta calma e attenzione, a un pubblico interessato e libero di interagire con l’oratore, in una esposizione che dia la meritata voce al lavoro degli studenti.

Per questo terzo appuntamento, il tema sarà: Ambiente, Inquinamento e Salute.

Ospiti per questa serata saranno: i Dott. Andrea Spinazzè e Francesca Borghi

L’evento si svolgerà il 23 marzo dalle 20.30 alle 22.30, a Varese, all’Università degli Studi dell’Insubria, Campus Bizzozero (padiglione di via Monte Generoso 71, aula 5MGT).