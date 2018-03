Tetto in fiamme a Biandronno, sabato mattina alle 5, in via Verdi. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco per contenere che fiamme che si sono sviluppate sui 200 mq della copertura di un edificio. I venti vigili del fuoco intervenuti con diversi automezzi hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.