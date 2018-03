Tetto in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Oggi, lunedì 19 marzo, attorno alle 15, i Vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti nel comune di Arcisate, in via Monterverdi per un incendio.

Per cause ancora in fase di accertamento il tetto di una villetta a schiera è stato interessato da un’incendio.

I Vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.