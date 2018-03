“Sono qui” di Tomaino prepara il Sentiero dell’arte

“Sono qui”, dell’artista spezzino Giuliano Tomaino, sarà la prima opera ospite del Sentiero dell’arte, la galleria d’arte diffusa sulla sponda italiana del Ceresio che rappresenta una delle nuove proposte del progetto “Ponte magico”.

La statua, che verrà posizionata domani mattina, martedì 27 marzo, a ridosso del confine italo-svizzero sul lungotresa Cav. Ludovico Mina, è il primo tassello di una galleria d’arte all’aria aperta che nascerà grazie a collaborazioni con artisti del territorio e non solo.

Un’iniziativa dell’assessore alla Cultura, Valentina Boniotto, la collaborazione con la Pro loco di Lavena Ponte Tresa e con lo Spazio Lavit di Varese, e il contributo della Farmacia del dottor Luigi Zocchi.

L’imponente opera di ferro smaltato rosso, dell’altezza di oltre tre metri, era stata esposta all’ingresso di Expo2015, e ora approda sulle rive del Ceresio dove fino all’autunno saluterà cittadini e visitatori: «E’ una mano aperta su un lungo esile braccio, un gesto di saluto o di arrivederci, un simbolo di benvenuto o un “cinque”, giovane gesto di amicizia. Qualcuno potrà anche, perché no, immaginare un curioso albero rosso cittadino».

L’opera rimarrà a Lavena Ponte Tresa fino ad ottobre, per dare metaforicamente inizio a quel “sentiero dell’arte” che ha ispirato all’Amministrazione comunale il concorso di arte ambientale, con la speranza che qualche mecenate possa lasciarla in dono al paese per sempre, così come è stato a Genova, La Spezia, Firenze, Prato, Pietrasanta, Pistoia e nella vicina Varese.

«Il sentiero dell’arte – spiegano i promotori – apre la prima stagione con l’intervento di Tomaino e con un concorso di Arte ambientale, mirato a ridefinire la scoperta del territorio, con l’installazione di una nuova opera pubblica sul lungolago di Lavena Ponte Tresa. Un progetto che andrà ad amplificare il suo carattere, per mezzo di artisti della scena contemporanea che con i loro interventi andranno a sostenere la valorizzazione del territorio, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale».