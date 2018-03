Torna Gardensia: Valceresio in fiore per la ricerca sulla sclerosi multipla

Torna la manifestazione Gardensia, la raccolta di fondi organizzata da Aism- Associazione italiana sclerosi multipla per finanziare la ricerca su questa malattia.

In tanti comuni della Valceresio, nei prossimi giorni, diverse occasioni per donare e sostenere l’opera dell’associazione, acquistando uno dei bellissimi vasi di fiori offerti in cambio di un piccolo contributo economico. Ecco dove si potranno incontrare i volontari di Aism con i loro banchetti.

INDUNO OLONA

3 marzo: Esselunga, vi Ronchetti 20

3 e 4 marzo: Bar Sport, via Porro 136

3 marzo: Casa del pane, via Ferrarin 1

4 marzo: piazza San Giovanni – via Gritti

ARCISATE

8 marzo: piazza Mercato

BISUSCHIO

3 e 4 marzo: via Alpini

4 marzo: piazza della Chiesa

CUASSO AL MONTE

3 e 4 marzo: piazza della Chiesa

BESANO

3 e 4 marzo: piazza della Chiesa

VIGGIU’

3 e 4 marzo: piazza Albinola

PORTO CERESIO

3, 4 e 8 marzo: IperDì, via delle Ortensie 2

3, 4 e 8 marzo: lungolago, piazza Bossi

BRUSIMPIANO

3 e 4 marzo: Alpini, piazza Parrocchiale

LAVENA PONTE TRESA