Torna la giornata del Verde Pulito

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad aderire alla “Giornata del verde pulito” che si terrà domenica 15 aprile, nell’ambito delle iniziative della Primavera in fiore, che ha lo scopo di valorizzare l’arrivo della bella stagione attraverso allestimenti fioriti e soprattutto attraverso la sensibilizzazione verso comportamenti ecosostenibili.

La giornata del verde pulito è dedicata in particolare alla pulizia di alcune vie della città, via Piermarini (punto di ritrovo parcheggio Via Ugo Mara); via Chisimaio tratto sterrato (punto di ritrovo Angolo Via Chisimaio/Viale Toscana); via Amendola (punto di ritrovo Parcheggio Via Amendola /Via Augusta).

Obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere e diffondere l’importanza del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente attraverso la collaborazione di tutti. I cittadini potranno scegliere in quale delle tre zone intervenire, offrendo così alla comunità il proprio contributo.

Le iscrizioni devono pervenire all’Ufficio Ecologia entro le ore 17.00 di mercoledì 11 aprile. I volontari sono invitati ad indossare calzature adeguate e munirsi di guanti protettivi. Altri materiali saranno forniti ad inizio attività.

Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 nel luogo scelto, le attività inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle 13.00 circa. In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 22 aprile.

Per informazioni ed iscrizioni:

Ufficio Tutela Ambientale

Tel. 0331.390140 – email: f.cattaneo@comune.bustoarsizio.va.it