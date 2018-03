Torna la la signorina Adamantina, Cortisonici presenta il secondo trailer

Seconda somministrazione del trailer di Cortisonici 2018, Festival di cortometraggi a Varese dal 3 al 7 aprile: torna la signorina Adamantina, protagonista della serie omonima creata da Studio Asparagus, che in questa seconda puntata ci insegna come mettere in scena una scazzottata perfetta.

Spiega lei stessa: “Una volta scelto il cast bisogna affrontare la messinscena, bisogna saper gestire gli attori in modo da render le scene più credibili possibile”. In altre parole, bisogna saper dare i pugni!

Il trailer, presentato in 3 puntate, per tre lunedì all’ora di pranzo, è sulla pagina facebook del festival Cortisonici: https://www.facebook.com/cortisonici/

A girare il trailer sono due giovani registi ticinesi, Riccardo Bernasconi e Francesca Reverdito, fondatori di Studio Asparagus. Informazioni e aggiornamenti: www.cortisonici.org

Credits Trailer, secondo episodio:

REGIA

Riccardo Bernasconi e Francesca Reverdito

PRODUZIONE

Studio Asparagus

FOTOGRAFIA

Riccardo Bernasconi

ART DIRECTION – TRUCCO – CAPELLI

Francesca Reverdito

COSTUMI

Delphine Vintage Milano

ASSISTENTE DI SCENA

Francesca Caccia

ATTORI

Valentina Violo; Toni Pandolfo; Omar Stellacci

Pigi Capoluongo, Giuseppe Bais, Davide Di Bella, Tina Matasari, Giovanni Rivetti, Giacomo Tavani, Federico Marchi, Francesca Caccia, Dario Duranti (la banda)