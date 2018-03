Torna il Luna park di Pasqua in piazza Mercato

Torna il tradizionale Luna Park di Piazza Marcato. Da Oltre 50 anni la famiglia Busnelli organizza l’appuntamento di Pasqua per grandi e piccoli, con decine di attrazioni per tutte le età. Si parte quindi con tutte le attrazioni operative venerdì 23 marzo e il Luna Park rimarrà aperto fino al giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile.

La novità di quest’anno è l’Aven Gers, giostra per ragazzi e adulti che non temono di stare a testa in giù. Mentre si confermano l’attrazione dalla Spagna, Ballerina, la tradizionale ruota panoramica, gli autoscontri, il nuovo tunnel dell’orrore, e molte altre intramontabili attrazioni.

Numerose le offerte in programma: sabato 24 marzo è prevista la presenza di animatori in costume di Masha e Orso, mentre sabato 31 ci saranno i Pigiamini. Giovedì prossimo, 29 marzo, alle 15 ci sarà uno spettacolo itinerante tra le giostre con la consegna delle uova di Pasqua, con truccabimbi. Le offerte serali sono dedicate agli studenti martedì 27 e mercoledì 28 marzo. Per tutte le altre sere, dalle 20, vi sono degli sconti nelle diverse attrazioni, per informazioni rivolgersi alle casse. Tutte le offerte sono specificate sul sito.