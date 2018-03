Torna Strade da vivere: tutti a piedi all’insegna di sport e natura

Il piacere di passeggiare senza rumori e in totale sicurezza, magari – tempo permettendo – assaporando i profumi della primavere che arriva.



È tutto pronto per “Strade da vivere” manifestazione organizzata dal Gruppo Amici di Cocquio, dalla Consulta Giovanile, da un comitato di Cittadini e con il patrocinio del Comune.

Domenica 11 marzo 2018 quindi strade chiuse dalle 10.00 alle 18.00

(in caso di maltempo sarà posticipata al 18 marzo)

A piedi, in bici, con il monopattino o qualunque mezzo di trasporto non a motore per divertirvi su più di 2 km di strade senza traffico

Strade da vivere dà la possibilità ai cittadini di riscoprire la vita sulle strade e il piacere del movimento fisico, divertendosi (a piedi, in bicicletta, ecc…). a tal fine si creerà un’area pedonale senza traffico. All’interno di quest’area pedonale si diffonderanno informazioni e prodotti utili per migliorare la nostra qualità di vita e per salvaguardare l’ambiente.

Durante la manifestazione ci sarà: Villaggio della Salute – Giochi, sport e caccia al tesoro Mercatino etico, Bio-ecologico e mercatino del riuso

Scopo del mercatino del riuso, è quello di promuovere la cultura del riutilizzo e contrastare lo spreco, oltre che ridurre in generale i rifiuti. Essi vogliono essere l’occasione per dare nuova vita a quei beni che, pur in buono stato non ci servono più e che possono essere però scambiati con qualcos’altro di utile.

Saranno inoltre presenti stand informativi e conferenze su svariati temi, dall’alimentazione allo sport e salute, dalla medicina all’agricoltura naturali. Ancora ecologia e protezione dell’ambiente, bioarchitettura, energie rinnovabili, economia ed etica.

Ci sarà una camminata ecologica da piazza XXVAprile alle 9.45 e alle 15.00. Lungo il percorso pedonale sono previsti punti di ristoro

Inoltre, dalle ore 14:00:

1° PROVA 2° CAMPIONATO F1P VALLI del VERBANO – Gara amatoriale di auto a pedali organizzata con il patrocinio dei Comuni di Azzio, Casalzuigno, Cocquio T, Cuveglio e Orino

Prossime gare – Azzio 27 maggio – Vergobbio 9 giugno Orino 24 giugno – Casalzuigno 8 luglio – Caldana 2 settembre

NB: La manifestazione si svolge all’aperto e gli organizzatori fanno sapere che in caso di pioggia Strade da vivere verrà spostata al prossimo 18 marzo.

