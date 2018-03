Tosi lascia il consiglio, al suo posto entrerà Paolo Efrem

Matteo Tosi di Busto Grande ha annunciato le sue dimissioni da consigliere comunale con l’intenzione di dedicarsi a pieno al ruolo di garante dei detenuti. Con un discorso a braccio, pronunciato ieri sera (lunedì) durante il consiglio comunale dedicato al bilancio, ha annunciato la decisione che apre le porte della sala esagonale a Paolo Efrem che sarà il primo consigliere comunale di colore della storia di Busto Arsizio.

Chi è Paolo Efrem

Nasce da genitori eritrei a Busto Arsizio nel 1981 ed è cresciuto nel quartiere dei Santi Apostoli. Alle ultime elezioni amministrative si era presentato nella lista Busto Grande e ha ottenuto 82 preferenze. Suo papà è in Italia dal ’73, durante la guerra tra Etiopia ed Eritrea. Viene da una famiglia in vista e suo nonno è stato ministro così come lo zio Sebaht Ephrem che ha ricoperto il ruolo di ministro della Difesa e poi anche dell’energia

Paolo ha una compagna e un figlio di 16 mesi, lavora come consulente assicurativo. La sua passione sportiva è il calcio ed è allenatore all’Accademia Inter a Milano. Ha anche un passato da calciatore a livello dilettantistico.

Lo zio Sebah Ephrem ministro in Eritrea

La politica, invece, è la passione di famiglia. Si è avvicinato a Busto Grande grazie all’amicizia con Matteo Sabba, animatore della lista. Paolo ha partecipato al laboratorio di idee che riuniva esponenti storici della destra come Checco Lattuada e della sinsitra come Antonio Corrado, ma anche persone che non si erano ancora impegnate in politica: «Le mie radici politiche sono nel centrosinistra e sono stato vicino ai Ds. Da quando si è trasformato in Pd mi sono allontanato. Nonostante abbiamo storie politiche completamente differenti dico che Checco Lattuada è una persona stupenda» – afferma il consigliere comunale in pectore.

L’incontro con Busto Grande

Per Efrem le ideologie non esistono più: «Busto Grande mi ha insegnato a superare gli steccati e le dicotomia destra-sinistra. In consiglio porterò i punti del nostro programma. Rimango fuori dalla maggioranza ma sono pronto ad appoggiarla se porterà avanti punti del programma di Busto Grande e in particolare quelli più vicini alle mie idee».