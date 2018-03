Tragedia sulla neve: giovane muore a San Domenico

Tragedia sulla neve: un appassionato di snowbord è precipitato quest’oggi, domenica 4 marzo, mentre era impegnato in una discesa in fuoripista a San Domenico, in Val d’Ossola. Il giovane è caduto da un salto di roccia. Inutili i soccorsi chiamati immediatamente dall’amico con cui stava effettuando la discesa.

È arrivato l’elisoccorso del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La vittima aveva 27 anni e abitava a Buccinasco nel milanese.

Sempre oggi, sulle Alpi del Torinese, un altro sci alpinista è stato travolto da una valanga in località Usseglio. È è in fin di vita al Cto di Torino.