Trasferte insidiose per Fanfulla e Busto 81

Sarà un’altra domenica di lotta a distanza per Fanfulla e Busto 81, che affronteranno trasferte insidiose senza margine di errore. In Promozione la Castanese ospiterà il Bresso sapendo che Gavirate e Rhodense le sono alle calcagna. Tutti in campo domenica 18 marzo alle ore 14.30.

ECCELLENZA

Cavenago Fanfulla e Busto 81 sono ora divise da tre punti, in attesa che i bustocchi recuperino la gara in meno. Non sarà una domenica facile per le due squadre di vertice, attese da trasferte piene di insidie. La Sestese ospiterà al “Milano” i bianconeri di Lodi, mentre i biancorossi di Busto Arsizio andranno a Lazzate. Turno esterno anche per il Verbano, che proverà a fare tre punti in casa del Gaggiano. Derby molto atteso tra L’Fbc Saronno e il Legnano, il Fenegrò proverà a dare seguito al buon momento di forma anche a Cassano Magnago contro l’Union Villa. La Castellanzese andrà a Calvairate, mentre avrà il turno di riposo il Lomellina. Chiudono la giornata Alcione – Vigevano e Sancolombano – Accademia Pavese.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 53; Busto 81 50; Verbano 47; Fenegrò 45; Legnano 42; Ardor Lazzate 36; Sancolombano 35; Union Cassano 34; Castellanzese 31; Accademia Pavese, Alcione, Sestese, Calvairate 30; Lomellina, Vigevano 24; Gaggiano, Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Vuole confermarsi capolista la Castanese, che ospiterà il Bresso. Le inseguitrici sperano in un passo falso della prima della classe, ma il Gavirate dovrà superare la Lentatese, così come la Rhodense cercherà di avere la meglio sulla Base 96. Per la zona playoff l’Uboldese ospiterà il Morazzone, l’Olimpia l’Universal Solaro, la Vergiatese andrà invece a Varese contro la Belfortese. La Besnatese proverà a ritrovare la vittoria a Brebbia, il Portichetto farà visita al Cob 91 mentre riposerà la Guanzatese.