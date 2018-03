Tre giorni di esercitazioni con la protezione civile

Tre giorni di esercitazioni per la protezione civile sono previsti per i prossimi 23, 24 e 25 marzo nei comuni di Varese, Gazzada e Lozza. Si tratta di una esercitazione multidisciplinare e serve a testare la capacità di intervento in ogni settore di specializzazione e per la prima volta scenderà in campo la colonna mobile provinciale antincendio boschivo. L’esercitazione avrà luogo anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse e saranno sospese soltanto in presenza di allertamento da parte della protezione civile. Possono partecipare i volontari in possesso dei requisiti di idoneità e regolarmente iscritti all’albo regionale del volontariato

I volontari partecipanti all’esercitazioni saranno 520, appartenenti a 40 gruppi comunali e associazioni di Albizzate, Angera, Azzio, Brunello, , Cantello, Caronno Pertusella, Casale Litta, Gruppo interc. Pc Valtinella, SOS Cinofila e Radio Emergenza onlus, Castello Cabiaglio, Castiglione Olona, Cislago, Cocquio Trevisago, Cuasso al Monte, Valcuvia, Fagnano Olona, Gazzada Schianno, Sommozzatori PC Varese Sub, Gorla Maggiore, Venegono inferiore, Viggiù, Clivio, G.IC. Lonate Pozzolo – Ferno, Ass. Naz.le Alpini – Luino, Malnate, Marnate, A.V. P.I.P.C. “Garibaldi”, La lanterna di Diogene – Cinofili, Corpo PC Com. Montana del Piambello, Genieri Lombardia, Saronno, 132° Nucleo P.C. ANC Saronno, Somma Lombardo, Sumirago, Uboldo, Ass. Naz.le Alpini – Varese, Cinofili zona 3 prov. di va/tdf, Colonna Mobile Provinciale, Provincia di Varese, CRI Varese, CRI-OPSA, VV FF Varese, osservatori e partecipanti istituzionali.