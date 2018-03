Tre rotte per l’estate con Norwegian

Norwegian conferma un incremento del 58% dei posti disponibili a Milano Malpensa per la prossima estate. Il vettore opererà tre collegamenti in partenza dallo scalo milanese, due verso l’Europa e uno verso gli Stati Uniti, per un totale di 154.560 posti in vendita.

«Siamo davvero entusiasti di incrementare del 58% il numero di posti disponibili a Milano Malpensa, uno degli scali italiani più importanti dove, dal 16 giugno, inizieremo a operare anche voli transatlantici verso Los Angeles – ha dichiarato Thomas Ramdahl, Chief Commercial Officer di Norwegian -. Quest’estate, oltre ai nostri classici collegamenti verso Norvegia e Svezia, offriamo ai passeggeri l’opportunità di volare in California comodamente, senza fare scalo in un hub intermedio e a tariffe davvero competitive».

Con il nuovo volo a lungo raggio da Milano Malpensa a Los Angeles, in partenza dal 16 giugno, la compagnia offrirà oltre 52.600 nuovi posti, tutti sulla tratta intercontinentale.Ma non è finita qui: crescono anche i posti disponibili anche sui collegamenti europei, con un incremento del 14% sui voli verso Stoccolma rispetto all’estate 2017.

Durante la stagione estiva 2018, a bordo degli aeromobili Norwegian, sarà possibile decollare da Milano Malpensa alla volta di splendide città come Oslo in Norvegia, Stoccolma in Svezia e, infine, Los Angeles negli Stati Uniti.