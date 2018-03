Treni: cancellazioni sulle linee del Varesotto

(foto di repertorio)

Treni in ritardo o soppressi questa mattina per i pendolari del Varesotto.

Per un guasto, il treno delle 7.27 in partenza da Cadorna e diretto a Malpensa è cancellato. Sempre per un problema del materiale rotante sono stati cancellati i primi treni diretti a Melegnano e quelli per Alberiate che passano dalla stazione di Saronno.

Cancellazioni anche sulla tratta Varese-Milano-Treviglio che hanno visto cancellate le corse delle ore 5.13 in partenza da Varese e quello delle 7.40 da Treviglio è atteso a Varese alle 9.47; cancellazioni anche sulla Luino Gallarate e Malpensa, il treno delle 6.45 non è stato effettuato.

La situazione ha provocato qualche disagio sui convogli successivi come ci segnala un utente del treno delle 7.40 da Varese con 5 carrozze e già pienissimo : « Da Gallarate in poi non salirà più nessuno. Anche questa mattina 5 carrozze in orario di punta» lamenta il lettore