Treni, ritardi su molte linee

Di seguito ecco come si presenta la situazione dei treni su cui viaggiano i pendolari varesini e lombardi in questo inizio settimana. Le informazioni sono prese dal sito “circolazione in tempo reale” di Trenord.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 10604 (PIOLTELLO LIMITO 06:53 – NOVARA 08:12) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 07:27.

I viaggiatori diretti a MILANO possono prendere i treni suburbani della linea S5.

– Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 15 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

SARONNO-SEREGNO-MILòANO-ALBAIRATE

Il treno 24108 (ALBAIRATE 06:38 – SARONNO 08:24) e il treno corrispondente 24117 (SARONNO 08:35 – ALBAIRATE 10:22) oggi sono cancellati.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) è partito e viaggia con 14 minuti di ritardo perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

PORTO CERESIO-GALLARATE-MILANO

TREVIGIO-MILANO-VARESE

