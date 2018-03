Il treno a vapore del Verbano porta in visita a Camelie Locarno

In treno a vapore lungo le sponde del Lago. Maggiore, per scoprire Camelie Locarno, la manifestazione che – per il 21esimo anno – fiorisce nel cuore dell’elegante cittadina ticinese affacciata sul lago Maggiore.

Per l’occasione, domenica 25 marzo, il Verbano Express – museo ferroviario del Verbano – propone infatti un viaggio un caratteristico treno d’epoca a vapore .

La corsa speciale partirà da Luino alle 12,42 per arrivare a LOCARNO alle 13,45. Il rientro avverrà con partenza da Locarno alle 18,15 e arrivo a Luino alle 19,18. Costo del viaggio a/r: 20,00 euro a persona per gli adulti, i ragazzi da 6 a 12 anni pagano 10,00 euro. Per l’ingresso ai luoghi della mostra sono poi possibili diverse soluzioni, da pagare sul posto: solo Parco Camelie Frs 5-, esposizione presso il Palazzo della Sopracenerina Frs 8-, combinato Parco + Sopracenerina Frs 10-. I ragazzi fino a 16 anni entrano gratuitamente.

La manifestazione, fra le principali rassegne mondiali dedicate al fiore simbolo della primavera sul Lago Maggiore, si distribuirà anche nel 2018 su due luoghi principali, collegati fra loro da un bus navetta gratuito: partenze ai minuti 03 e 33 di ogni ora dalla stazione FFS e ai minuti 15 e 45 nella tratta di ritorno, con fermata intermedia in via della Pace (Palazzo Sopracenerina).

Oltre al piacevole viaggio in treno a vapore che si compie da una all’altra sponda del lago Maggiore, arrivando nel cuore storico di Locarno, la visita all’esposizione permette a tutti di avvicinare il fantastico mondo di questa specie floreale, che sarà presentata nelle sue più belle e affascinanti svariate tonalità di colore.

Sul sito www.verbanoexpress.it si trovano programma e modulo per partecipare. In alternativa si può scrivere a viaggi@verbanoexpress.it. Per chi abita a Luino o nelle vicinanze i biglietti sono disponibili presso “ Agenzia Cecco Luino” in via Amendola 19.