Trentatrè giovani attori varesini in scena con “Monologues Kermesse”

La 13esima edizione della rassegna Pomeriggio Teatrali promossa dall’Endas di Varese con la Direzione Artistica di Paolo Franzato, si concluderà domenica 11 marzo con lo spettacolo “Monologues Kermesse” al Teatro Apollonio-Openjobmetis di Varese dalle ore 16.30.

E’ la prima volta che le quattro scuole varesine convergono nella realizzazione di un unico spettacolo, è la prima volta che sei registi teatrali varesini collaborano insieme, è la prima volta che a Varese si realizza uno spettacolo unicamente costituito da monologhi. Ma non è la prima volta che si collabora.

L’ideatore, l’organizzatore e il coordinatore di questo progetto teatrale è Paolo Franzato, che nel corso di questi ultimi decenni ha sempre inseguito e realizzato sinergie, unioni, interazioni, cooperazioni, con colleghi, artisti, scuole, allievi riuscendo a proporre tanti diversi interessanti eventi performativi che hanno segnato la storia teatrale varesina.

“Monologues Kermesse” si propone quindi come ulteriore vitale occasione sia per realizzare un evento teatrale alternativo e accattivante, sia quale opportunità concreta di incontro e sinergie tra le varie e valide realtà formative teatrali esistenti a Varese, voluta dal direttore artistico Paolo Franzato con la complicità di Serena Nardi, Luisa Oneto, Clarissa Pari, Marco Rodio e Michele Todisco.

Lavorare su un monologo significa per un attore mettere alla prova le sue più peculiari competenze interpretative, attingere al suo bagaglio formativo di stili, tecniche, maestri e saperlo coniugare all’inventiva, alla creatività e alla regia, per poter partorire un assolo teatrale che possa esprimere una autentica unicità. Non abbiamo mai proposto in questa rassegna uno spettacolo teatrale composto drammaturgicamente esclusivamente da monologhi… e non è neanche mai stato realizzato a Varese.

Gli interpreti saranno 33 attori allievi delle quattro scuole teatrali varesine che hanno aderito con entusiasmo a questa occasione performativa, i quali sono stati accompagnati e diretti nel lavoro di ricerca e di costruzione scenica dai loro rispettivi insegnanti, ovvero Serena Nardi per “Scuola Teatro Varese”, Luisa Oneto per “Splendor del Vero”, Michele Todisco per la “STCV scuola teatrale Anna Bonomi”, Paolo Franzato, Marco Rodio e Clarissa Pari per “Accademia Teatro Franzato”.

Questi gli autori, in ordine alfabetico, dei testi dei monologhi che verranno rappresentati: Antonio Albanese, Edward Albee, Woody Allen, Roger Avary, Alan Bennett, Stefano Benni, Georg Buchner, Achille Campanile, Anton Cechov, Gregory Corso, Paola Cortellesi, Eduardo De Filippo, Giuseppe Della Misericordia, Melvin Frank, Giorgio Gaber, Natalia Ginzburg, Luciana Littizzetto, Luigi Magni, Moliere, Aldo Nicolaj, Aldo Palazzeschi, Norman Panama, Franca Rame, Tom Stoppard, Quentin Tarantino, Franca Valeri, Arnold Wesker.

E a proposito di formazione, un’altra scuola è coinvolta nel progetto, ovvero il Centro di Formazione Professionale di Varese dell’Agenzia Formativa della provincia di Varese. Gli allievi del quarto anno di corsi di acconciatura ed estetica sono coinvolti in una attività di scuola/lavoro per la realizzazione del trucco & parrucco per gli attori, coordinati dalle loro insegnanti Laura Bonariva e Cinzia Giordano, con la collaborazione di Michael Muscolino.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Varese e il patrocinio della Provincia di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus. Lo spettacolo è stato accolto anche nella prima edizione della rassegna VareseinScena, quale evento speciale a testimonianza della precisa volontà di collaborazione tra le realtà teatrali del territorio.

Circolo Endas Varese

Rassegna POMERIGGI TEATRALI 2017/18 – XIII edizione

Direzione Artistica Paolo Franzato

Teatro “Mario Apollonio” Openjobmetis – Piazza della Repubblica, Varese

Ingresso:

– biglietto intero 10,00 € – biglietto ridotto 8,00 €

I prezzi ridotti sono riservati ai soci Endas

Ragazzi fino ai 14 anni accompagnati da un adulto: ingresso gratuito

Prevendite e prenotazioni biglietti: tel. 0332.263483 – cell. 348.0600537

