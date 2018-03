Trento – Openjobmetis, la partita in diretta

Seconda trasferta consecutiva per la Openjobmetis impegnata dalle 20,30 di sabato 10 al PalaTrento contro la temibile Dolomiti Energia. VareseNews racconta in diretta la gara con un liveblog al quale è possibile partecipare scrivendo nello spazio commenti o usando – su Twitter e Instagram – gli hashtag #direttavn oppure #trentovarese. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.