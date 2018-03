Tresoldi: “Peccato non aver tenuto il vantaggio”

«Un risultato che non dà grandi soddisfazioni ma che è comunque da prendere». Al termine di Borgosesia-Varese mister Paolo Tresoldi è anzitutto pragmatico: le altre stanno ferma, un punticino può anche andare bene anche se il rammarico per non aver mantenuto il vantaggio rimane.

«La nostra prestazione è stata ordinata nel primo tempo, poi a inizio ripresa abbiamo sofferto qualche situazione in particolare negli uno contro uno e a quel punto ci siamo abbassati troppo, quando loro hanno accelerato i ritmi. A quel punto abbiamo provato a portare a casa un pareggio che non dà grande soddisfazione ma va preso e messo in tasca. La gara è stata caratterizzata da due rigori non netti ma che dalla mia posizione a bordo campo ci potevano stare».

Il tecnico biancorosso spiega così gli avvicendamenti del proprio undici: «Ho spostato Morao nel ruolo di terzino perché Fratus è ancora a corto di fiato, aveva gambe pesanti e forse ha sofferto il sintetico, altrimenti non lo avrei tolto. Avevo scelto dall’inizio Fabien Ba per attaccare la profondità anche se lui è abituato a stare più esterno. Speravo potesse essere una spina nel fianco del Borgosesia ma purtroppo non ha ricevuto palloni. E poi ho messo Rudi per Zazzi perché ho preferito aggiungere un giocatore forte di testa che allo stesso tempo aiutasse a tenere più alta la difesa».

Interrogato sulla salvezza dentro e fuori dal campo, Tresoldi spiega: «Fuori dal campo non dipende da me e non posso dare risposte. In campo di speranze ne ho: siamo tutti lì in classifica. Resta il rammarico non aver mantenuto il vantaggio: con una vittoria avremmo trascorso una Pasqua fuori dalla zona calda».

Sul fronte sesiano mister Marco Didu (che nel finale ha avuto un battibecco, poi rientrato, con Ferri), spiega: «A questo punto della stagione sono tutte partite non facili. Noi siamo stati condizionati un po’ dal gol subito a freddo e da quel momento siamo stati frenetici. Nel secondo tempo siamo andati meglio meritando almeno il pareggio: ci accontentiamo del risultato. La situazione del Varese – spiega Didu, su richiesta dei colleghi – fuori dal campo non è facile ma oggi ho visto una squadra viva con giocatori validi per la categoria».