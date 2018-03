Trovano lo spacciatore e il suo libro mastro, manette ad un 38enne

I Carabinieri del NOR di Legnano hanno arrestato un 38enne, pregiudicato, pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare una pattuglia radiomobile nel transitare in una via cittadina, via Montenevoso, ha notato alcuni giovani uscire furtivamente da un condominio. Fermatisi non sono riusciti a controllarli perché questi si sono celermente divisi ed allontanati nelle vie vicine.

La sensazione avuta dai militari è stata che ci fosse qualcosa di particolare in quel portone e così, informando la centrale operativa, si sono sistemati in lontananza, effettuando un controllo alla circolazione stradale in un punto che consentisse loro di osservare il palazzo.

Nei 15 minuti successivi hanno notato entrare ed uscire altre tre persone e alla fine si sono avvicinati per provare ad intervenire. Mentre si avvicinavano all’ingresso un altro giovane usciva e, vedendo i Carabinieri, si allontanava velocemente. Arrivati all’ingresso del palazzo i militari notavano nelle scale l’uomo 38enne che, salendole velocemente fino al primo piano, cercava di evitare il controllo rifugiandosi in casa. Raggiunto prima che chiudesse il portone di ingresso lo stesso veniva fermato.

Arrivata una seconda pattuglia richiesta a supporto veniva dato corso alla perquisizione nel corso della quale, venivano trovati, nel soggiorno, nei cuscini presenti sul divano, variamente colorati, una dose di cocaina e numeroso materiale atto al confezionamento delle dosi, come buste in cellophane appositamente sezionate. Nella camera da letto, poi, nei cuscini presenti nell’armadio altre 3 dosi di cocaina, un bilancino di precisione ancora intriso di sostanza e altro materiale idoneo e preparato per il confezionamento.

In cucina, sul tavolo, un libro mastro dei conti dello spaccio che è stato sequestrato. Sullo stesso indicati il peso, il numero di dosi ed il valore dello stesso. Seguiranno ulteriori accertamenti. Intanto l’uomo, arrestato, in data odierna è stato processato e condannato.