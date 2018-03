Turisti con l’ombrello, cosa fare in provincia quando piove

Gli amici che arrivano da lontano e che si pensava di portare a fare un giro, i bambini che non vogliono stare in casa o più semplicemente la voglia di uscire per scoprire qualcosa di nuovo: dove andare? Quando il tempo è bello, c’è l’imbarazzo della scelta ma quando piove tutto sembra più difficile.

In realtà in provincia le possibilità “al chiuso” non mancano. Oltre alle mete classiche, come potrebbero essere Volandia, il Maga di Gallarate, il Museo Tattile di Varese piuttosto che la Rocca di Angera o il monastero di Cairate e l‘eremo di Santa Caterina (questi ultimi tra l’altro hanno un fascino particolare anche con il maltempo), Villa Panza e le altre ville aperte al pubblico che caratterizzano il Varesotto e il museo del tessile di Busto ci sono tante alternative per sentirsi turisti per un giorno*.

Citarle tutte non è possibile ma abbiamo provato a indicarne alcune che meritano una visita, naturalmente le vostre segnalazioni sono ben accette per arricchire questo itinerario.

I musei a tema – In centro a Gallarate c’è il Museo delle bici, piccolo e nuovissimo. È dedicato agli elicotteri ma non solo invece il museo Agusta di Cascina Costa di Samarate, un prestigioso spazio espositivo gestito da lavoratori ed ex lavoratori. A Cerro di Laveno Mombello merita una segnalazione il museo della ceramica di Palazzo Perabò, una collezione che celebra una tradizione artistica unica nel suo genere. Alla Ceramica è dedicato anche il museo Gianetti di Saronno. A Tradate sta riscuotendo molto successo il museo Fisogni oltre al museo Frera, sopra gli spazi della biblioteca comunale. Meritano una segnalazione inoltre il museo di Cavona di Cuveglio che custodisce la storia degli indiani di America, i musei viggiutesi e il museo degli alpini di Castelveccana.

Anche se preferite “un viaggio” alle origini l’offerta è ricca – I musei del Varesotto dedicati all’archeologia sono diversi e molto ricchi di storia e testimonianze delle antiche civiltà del passato: Varese, Sesto Calende, Angera, Arsago Seprio sono sedi di collezioni archeologiche uniche nel loro genere. Sempre a Varese ricordiamo il museo Castiglioni, affascinante viaggio tra reperti e scoperte archeologiche prestigiosi mentre a Gallarate segnaliamo il Museo della società gallaratese per gli Studi Patri.

Il Sacro Monte – Il maltempo non penalizza il fascino del borgo di Santa Maria del Monte dove sono diversi i luoghi da visitare: dal museo Baroffio alla casa museo Pogliaghi passando dal santuario e la cripta romanica.

“Gioielli” di provincia – Il nostro itinerario continua con alcuni luoghi particolarmente suggestivi e rilevanti dal punto di vista storico e artistico: il borgo di Castiglione Olona con i suoi musei, Torba, il chiostro di Voltorre, l’abbazia di San Donato a Sesto Calende, la Badia di Ganna e gli affreschi di Santa Maria Foris Portas a Castelseprio.

* Ricordiamo che durante le festività pasquali gli orari di apertura di alcuni luoghi segnalati potrebbero subire delle variazioni