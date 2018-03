Tutti vogliono la carta d’identità elettronica, Busto potenzia il servizio

«In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini che lamentavano elevati tempi di attesa, abbiamo studiato una nuova articolazione degli orari di apertura degli sportelli dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica che permetterà di aumentare il numero di appuntamenti giornalieri e di conseguenza di abbattere i tempi di attesa» spiega l’assessore ai Servizi Demografici Alessandro Chiesa.

In particolare dal 3 aprile gli sportelli saranno aperti anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 per ricevere i cittadini che avranno già fissato l’appuntamento attraverso il sito del Ministero dell’Interno, procedura da qualche tempo obbligatoria per poter ottenere la carta. Si calcola che per ogni pomeriggio si potranno fissare circa 20 appuntamenti che andranno così ad aggiungersi ai circa 150 che già si fissano durante la settimana, con una riduzione stimata dei tempi di attesa di circa 30 giorni.

Il nuovo servizio sarà attivato in via sperimentale fino alla fine del mese di giugno: «dopo la valutazione sui risultati della nuova articolazione oraria, saremo anche disponibili a modulare i servizi offerti dagli sportelli in base alle esigenze della cittadinanza che monitoreremo anche attraverso un’attività di customer satisfaction: ci adatteremo quindi alla domanda flessibile dei cittadini» continua l’assessore. «L’apertura pomeridiana rappresenta un’agevolazione anche per chi non ha la possibilità di recarsi all’Ufficio anagrafe in orari mattutini – conclude Chiesa – nell’ottica di rispondere sempre più prontamente alle necessità della cittadinanza e di limitare i disagi dovuti alle nuove modalità di rilascio della carta che prevedono appunto che il cittadino si presenti allo sportello dell’Ufficio Anagrafe solo dopo aver fissato l’appuntamento. Sempre in quest’ottica, tramite l’Ufficio Relazioni con il pubblico siamo a disposizione per dare una mano a fissare l’appuntamento ai cittadini che non hanno dimestichezza con i mezzi informatici».

Gli operatori dell’URP danno assistenza anche telefonica (numero verde gratuito 800 017 463) a chi da casa propria ha difficoltà a completare la procedura per chiedere l’appuntamento. Si ricorda che l’Ufficio si trova in Via A. da Giussano, 12 angolo Viale Cadorna, al secondo piano ed è aperto dal lunedì, martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e mercoledì dalle 9,00 alle 16,00, la mail è urp@comune.bustoarsizio.va.it.

Ulteriori informazioni sul rilascio della carta d’identità elettronica e alle modalità di prenotazione del servizio sono disponibili sul sito istituzionale cliccando qui.