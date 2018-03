La Pro Patria Bustese si laurea campione regionale

Si è svolta a Lumezzane la seconda fase del campionato regionale della Federazione italiana Twirling. Il team serie B della Pro Patria Bustese riconferma il primo posto in classifica e con una giornata di anticipo si conferma campione regionale 2018 e accede di diritto alla finale nazionale prevista per il 19 e 20 maggio in Sicilia. Un grande risultato per lo staff tecnico e per il presidente Marco Re Dionigi.

La squadra è composta da Alice Bubbo, Sofia Chiarelli, Sofia Vignati, Elisabetta Rossetti, Maddalena Bigotta, Giorgia Lorenzin, Loredana Sade, Ambra Antonaci e Daniela Danubio.

Lo staff Tecnico e il Presidente Societario Marco ReDionigi sono orgogliosi e felici per questo splendido risultato.