Ubriaco aggredisce i carabinieri, arrestato

Venerdì Santo in manette per un trentanovenne di Caravate, già noto alle forze dell’ordine che nella serata di ieri, venerdì 30 marzo è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Varese in stato d’ebbrezza vicino alle stazioni di Varese.

La pattuglia si ferma in via Milano, vede il giovanotto alticcio chiede qualcosa e per tutta risposta gli agenti vengono ricambiati con contumelie, offese fino ad arrivare al contatto fisico.

A quel punto al ragazzo, peraltro già noto alle forze dell’ordine, sono state messe le manette.

L’uomo è stato arrestato per minaccia, resistenza oltraggio a pubblico ufficiale; espletate le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria