Ufficio Cultura: di nuovo operativo dopo la cascata d\'acqua

Conduttura sostituita e controsoffitto riparato: così è tornato operativo nelle ultime ore l’ufficio Cultura in piazza Repubblica dopo che, mercoledì mattina, una cascata d’acqua era caduta sulle scrivanie d’angolo.

E’ successo al piano terra del Municipio all’angolo che si affaccia sul parcheggio e via Milano: all’improvviso, fortunatamente in un momento in cui non erano presenti né dipendenti né utenti. Il controsoffitto ha ceduto sotto il peso di litri e litri d’acqua.

Il personale comunale si è subito mobilitato: sono stati messi in salvo i computer, recuperate le pratiche e coperti armadi e scrivanie. Sul posto il personale dell’ufficio tecnico ha valutato la situazione. A rompersi è stata la conduttura dell’acqua dell’impianto di riscaldamento. Ha ceduto per via dell’usura. Malgrado si trattasse di un tubo decisamente piccolo ha provocato “una cascata di acqua”.

Tutto è stato riparato, asciugato e ripulito dal personale comunale. Non è la prima volta che succedono inconvenienti di questo tempo e che l’ufficio cultura rimane “a mollo”.

L’ultima volta il problema era legato alla perdita da un fan coil.