Ultima chance Uyba

Domenica 25 marzo per Stufi e compagne la trasferta alla Candy Arena di Monza (inizio partita ore 17), significherà la fine della stagione o la possibilità di giocarsi il tutto per tutto in gara 3.

Le biancorosse dovranno metterci tanta testa e tutto il loro cuore per riuscire a vincere contro le padrone di casa del Saugella Team per rimandare ogni verdetto a mercoledì 28 (quando è prevista eventuale gara 3, tra le mura amiche del Palayamamay).

La prima sfida ha insegnato che Ortolani e socie hanno gli occhi “iniettati di sangue” e non sono dunque intenzionate a fare sconti, mentre le farfalle devono dimostrare di avere voglia di continuare la loro avventura e regalare finalmente ai propri tifosi qualche soddisfazione.

Il libero Ilaria Spirito parla di una squadra che ha voglia di riscatto e che in settimana ha lavorato tanto per la preparazione della trasferta: “Abbiamo rivisto Gara 1 quasi per intero in questi giorni e abbiamo capito cosa migliorare rispetto al match del Palayamamay. Abbiamo avuto un giorno in più rispetto alla settimana standard per preparare Gara 2: ciò ci ha permesso di lavorare come si deve, con più calma e concentrazione. Ci proveremo e lotteremo fino alla fine come abbiamo sempre fatto: sarà una bella partita e ringrazio in anticipo i tifosi che ci seguiranno in massa; faremo di tutto per rivederci tutti al Palayamamay mercoledì prossimo”.

La vicinanza territoriale consentirà alle biancorosse di poter contare su tanto tifo, con una mobilitazione che si annuncia di massa. Sono infatti oltre 300 gli Amici delle Farfalle che hanno già confermato la loro presenza a Monza.

C’è da aspettarsi grande spettacolo, in campo, così come sugli spalti. Sarà fondamentale per la UYBA mantenere la concentrazione e cercare di variare di più il gioco, per cogliere impreparate le avversarie e ancora di più dovranno abbandonare quella brutta abitudine di sprecare le situazioni favorevoli o di vantaggio, soprattutto nelle fasi finali dei diversi set. Un difetto che è costato loro parecchi punti in classifica.

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

Saugella Team Monza: 1 Ortolani, 2 Hortmann, 3 Arcangeli (L), 5 Balboni, 6 Dixon, 7 Devetag, 8 Candi, 10 Begic, 11 Bonvicini, 12 Hancock, 16 Havelkova, 17 Loda, 18 Rastelli.

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat.

Arbitri: Zavater – Braico

Risultati gara 1

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-20 25-15 24-26 25-16)

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 1-3 (25-19 19-25 23-25 23-25)

Savino Del Bene Scandicci – myCicero Volley Pesaro 3-0 (25-15 25-21 25-21)

Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-0 (25-16 25-16 25-16)

Programma gara 2

Sabato 24 marzo, ore 20.30 myCicero Volley Pesaro – Savino Del Bene Scandicci Domenica 25 marzo, ore 17.00 Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara

Liu Jo Nordmeccanica Modena – Imoco Volley Conegliano

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio