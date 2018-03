Ultimo saluto alla Sacra famiglia per Cristian D\'Agostino

Oltre 300 saronnesi si sono ritrovati stamattina alla Sacra Famiglia per l’ultimo saluto a Cristian D’Agostino il 43enne morto a Luzzana martedì sera. L’incidente è avvenuto alle 22 la moto che il saronnese stava guidando mentre tornava a casa è finita contro una recinzione in un impatto fatale per il 43enne.

A celebrare le esequie, senza messa visto che è venerdì di quaresima, il prevosto monsignor Armando Cattaneo e il vicario don Alberto Corti. «Siamo qui stamattina – ha spiegato il religioso nell’omelia – perchè vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi voleva bene a Cristian, la sua compagna, sua figlia, sua mamma e suo papà e la nonna. Ma lo facciamo anche perchè la sofferenza della sua scomparsa è troppo grande per noi come singoli e con questo abbraccio collettivo riusciamo a farci forza per sostenere questo peso».

«Parlando con voi in questi giorni – ha concluso – ho sentito che Cristian era un uomo buono che non si tirava mai indietro, per i suoi cari e per i suoi amici. Continuerà a prendersi cura di tutti voi con la stessa energia ma con la forza del Signore”. Al termine della cerimonia un ricordo di amici e familiari che hanno parlato di una tragedia che li ha lasciato con un “dolore lacerante e straziante” e con una promessa “ricorderemo la tua faccia strafottente e sorridente accompagnata da una parola gentile”.