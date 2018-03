Un 8 marzo speciale con uno spettacolo per aiutare le donne in difficoltà

Un 8 marzo pensato per le donne vittime di violenze e di abusi, un 8 marzo per raccogliere gli ultimi fondi necessari per aprire il rifugio per le donne a Busto Arsizio. E’ questo ciò che è in programma per la sera della festa delle donne con uno spettacolo in programma al Teatro Sociale.

Comune, Amnesty International e i gruppi Lions di Busto Arsizio e di Castellanza e Malpensa si sono uniti per organizzare questo evento in favore di Eva Onlus, la rete antiviolenza della città, alla quale sarà affidata la gestione della struttura protetta.

Una serata durante la quale per la regia di Giulio Campari si esibiranno il primo violino Alessandra Romano, il tenore Ramtin Ghazavi, l’attrice e voce narrante Natasha Padoan e la ballerina solista Giulia Sauna. Il tutto sarà arricchito dal corpo di ballo del Liceo Coreutico Pina Bausch con le coreografie di Ilenia Rogorelli e Valeria Canoro.

I biglietti -da 10 a 30 euro- sono in vendita dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la biglietteria del Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio, chiamando il numero 3472706687 o scrivendo a lionscastellanzamalpensa@gmail.com