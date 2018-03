Un anno senza Remo Passera

A un anno dalla morte di Remo Passera, partigiano, storico presidente dell’Anpi e grande amante e testimone di quei luoghi della Resistenza che proprio qui tra Valcuvia e Valtravaglia vide sbocciare lo spirito combattente di molti antifascisti, pubblichiamo il ricordo degli amici dell’ANPI di Luino.

È passato un anno da quando il nostro amato presidente ci ha lasciato. Non è venuta meno però quella sensazione di grande vuoto che abbiamo avvertito nel momento in cui se n’è andato.

Remo era una figura di riferimento per tutti, per chi condivideva i suoi ideali, ma anche per quelli che si collocavano su posizioni diverse. La sua ricca umanità tracimava attraverso le sue parole bonarie, il suo sorriso accattivante, il senso di tolleranza che aveva appreso durante il suo lavoro di tassista di fiducia, pronto ad ascoltare i suoi clienti, ma più pronto a dimenticare.

Pur essendo la memoria storica di fatti ed avvenimenti della Luino di un tempo che fu, Remo fu sempre discreto e su certi retroscena che lui solo conosceva le sue labbra rimasero sigillate. Sapeva cogliere della vita le contraddizioni più evidenti con uno sguardo disincantato, senza drammatizzare, sostenuto da un ottimismo ad oltranza anche nei momenti più cupi della sua malattia. Non ha mai cessato di sperare e di programmare il domani, come se lo spettro della morte non lo sfiorasse minimamente.

E così ha vissuto in pienezza i suoi ultimi anni, confortato dall’affetto della moglie e della figlia, contento di ritrovarsi ogni giorno tra amici fidati. Fin che le forze glielo hanno consentito, Remo si è prodigato per tutti, nelle iniziative più svariate, senza chiudere la porta in faccia a nessuno.

Sbaglierebbe chi lo giudicasse uno sprovveduto: Remo aveva una visione ben precisa della vita e delle relazioni interpersonali. Raramente si sbagliava sul conto delle persone, abituato com’era ad una frequentazione di una clientela multiforme per carattere e aspettative. Il tempo è trascorso veloce da quel 5 marzo 2017, ma

la l’assenza non è oblio, né sminuisce il ricordo di un’amicizia che neppure la morte è riuscita a scalfire.

Gli amici dell’ANPI di Luino