Un blog tour per scoprire il liberty e le ville di Varese

ll tour toccherà due temi: il Liberty a Varese (dall’architettura residenziale a quella industriale) e le ville di Varese, tra “ozio e delizie” (Villa Panza, Villa Paradeisos, Museo Etnografico Fratelli Castiglioni) che saranno spunti sia per due articoli sul blog che per la creazione di immagini e testi per i canali social ed in realtime post-esperienza.

InLombardia, nel quadro del nuovo piano di marketing territoriale e in virtù del fatto che Barbara Perrone fa parte del “team tester” dell’ App #inLombardia> I contenuti prodotti saranno supportati da, nel quadro del nuovo piano di marketing territoriale e in virtù del fatto che Barbara Perrone fa parte del “team tester” dell’ App #inLombardia> Explora . Tutti i soggetti aderenti all’iniziativa (hotel, b&b, ristoranti, pizzerie, bar, musei, ville, etc…) hanno offerto la loro collaborazione a titolo completamente gratuito.