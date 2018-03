Un campus pasquale per bambini al Sacro Monte

Un percorso speciale per il periodo pasquale e un campus per i giorni di interruzione scolastica: è questa la proposta che il Sacro Monte di Varese, in collaborazione con Archeologistics, presenta alle scuole e alle famiglie per il periodo pasquale. così da vivere meglio il senso della Pasqua ed accostarsi ad essa con maggior consapevolezza.

CAMPUS BAMBINI 2018

In occasione delle festività pasquali, durante i giorni di interruzione scolastica, spesso non si sa cosa far fare ai propri figli: un’ottima soluzione può essere il Campus per Bambini organizzato presso il Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte di Varese e rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni dal 29 al 31 marzo e il 3 aprile.

I bambini iscritti verranno coinvolti dagli educatori museali del Museo Baroffio in visite-gioco e laboratori nelle sale del museo, per le vie del Borgo di Santa Maria del Monte e lungo la seicentesca Via Sacra, scoprendo insieme – divertendosi – curiosità e affascinanti dettagli attraverso l’osservazione di quadri, sculture, architetture e del paesaggio stesso.

Durante le giornate di campus i bambini avranno modo e tempo anche di dedicarsi ai compiti per la scuola e ad attività autonome con materiali messi a libera disposizione dal museo, al fine di dare spazio alla creatività di ogni bambino. La sede di riferimento del campus è il Museo Baroffio in piazzetta Monastero presso il Sacro Monte e ogni giornata di campus, con costo pari a 20 euro a bambino, si svolgerà secondo il seguente programma generale:

• 8.30-9.30 accoglienza presso il Museo Baroffio (in caso di necessità e previo accordo, l’educatore potrà recuperare i bambini alle 8.00 presso piazzale Montanari per poi proseguire insieme in autobus fino al museo; in tal caso bisogna considerare il costo aggiuntivo di 2 euro al giorno per i biglietti dell’autobus)

• 9.30-12.30 attività in museo (proposte organizzate, spazio autonomo e compiti)

• 12.30-14.30 pranzo al sacco

• 14.30-17.00 attività all’aperto e laboratori manuali

Quello di Pasqua non è l’unico minicampus previsto per il 2018: altri due campus per bambini saranno orgqanizzati in occasione delle chiusure scolastiche nei giorni del 7 e 8 maggio per la festa patronale di San Vittore e dell’1, 2 e 3 novembre per le festività di Ognissanti e dei Morti.

Per maggiori informazioni: info@sacromontedivarese.it – cell. 366.4774873 – 328.8377206.

PERCORSO D’ARTE SACRA PER I PIU’ PICCOLI

“…E il suo vestito era bianco come la neve” è un percorso d’arte sacra, dedicato ai temi pasquali, per la scuola dell’infanzia presso il Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese. Il percorso permette al gruppo classe di affrontare i Misteri della Pasqua – Passione e Resurrezione – in maniera coinvolgente e dinamica.

La classe, guidata da un operatore museale affiancato dall’insegnante di riferimento, entrerà in contatto con i momenti topici della passione di Gesù (dolore, morte e resurrezione) attraverso la lettura di immagini di qualità selezionate, cioè le opere d’arte conservate al Museo Baroffio. L’arte diventa così anche veicolo di comprensione ed avvicinamento agli episodi sacri, consentendo ai bambini di avere un riscontro visivo di quanto raccontato e poter così decodificare gesti ed espressioni, evidenti “trasmettitori” di emozioni e sentimenti: ed è previsto inoltre l’utilizzo di oggetti scenici che, rimandando evidentemente a quelli dei personaggi rappresentati nei dipinti, catturano l’attenzione dei bambini, coinvolgendoli in maniera più diretta e attiva nell’osservazione delle opere pittoriche.

Il percorso è disponibile in due distinte modalità: uno concluso nel tempo di un solo incontro, da svolgersi in una giornata direttamente in Museo, seguendo un percorso di interazione e osservazione attiva di opere selezionate. In tal caso il costo previsto a studente è di 6 euro. Oppure il percorso può essere in quattro tappe, con tre incontri in classe ed uno conclusivo in Museo da svolgersi nel periodo della Quaresima. Il tal caso il costo previsto a studente è di 15 euro. Le attività verranno svolte per un numero minimo di 15 partecipanti, con una guida ogni 25 bambini circa e che sarà prevista la gratuità per insegnanti e accompagnatori.

Per maggiori informazioni: info@sacromontedivarese.it – cell. 366.4774873 – 328.8377206.