Un tè per capire: una mattina sulla Sindrome di Chiari

Non chiedono soldi, firme o impegni a lungo termine. È sufficiente presentarsi e “metterci la faccia”. Domenica 18 marzo, nella piazzetta Rosa presso il vicolo di Villa Truffini a Tradate, dalle ore 9.30 alle 12.30 si svolgerà l’iniziativa “Show your rare, Show tuo care”.

Si tratta di un’iniziativa molto particolare che vuole accendere i riflettori su una malattia rara: la sindrome di Chiari. Parliamo di una malformazione strutturale della fossa cranica che contiene il cervelletto che, quindi, è spostato verso il basso, verso il foro occipitale e il canale spinale. Una malformazione che, nei casi meno gravi, dà mal di testa e debolezza muscolare, mentre negli stadi più gravi dà complicanze progressivamente sempre più serie.

Quattro ragazze, affette dalla sindrome, hanno voluto organizzare questa iniziativa di sensibilizzazione per far conoscere la patologia. L’iniziativa è di carattere sociale: chi è disposto a fare una fotografia con le organizzatrici riceve tè e biscotti e si ferma a fare due chiacchiere sulla malattia per comprendere le condizioni di vita di chi ne è affetto.