Un concerto per attrezzare il giardino del liceo Legnani

Un concerto per sostenere il liceo Legnani. L’Associazione Amici del Legnani, costituita da genitori di ragazzi che frequentano il Liceo Classico SM Legnani di Saronno, ha promosso una raccolta fondi, destinata alla realizzazione di un laboratorio di progettazione partecipata con gli studenti e per la trasformazione in area sportiva del prato così da sopperire alla carenza di spazi per effettuare l’attività fisica.

«Far crescere i giovani in un ambiente “sano” – spiegano i genitori del Direttivo – richiede un grande impegno da parte degli adulti che viene ripagato col vederli impegnati per poter emergere e raggiungere risultati positivi mettendo in campo ideali, valori veri e sano spirito di sacrificio. Tale progetto è tanto più doveroso in un’epoca come l’attuale in cui il tempo libero dei nostri ragazzi soffre sempre più l’influenza negativa di attività assai meno formative, quando non addirittura alienanti».

Il concerto del coro Hebel del Liceo Legnani si terrà al Teatro Giuditta Pasta il venerdì 17 marzo alle 21:00.

Prevendita biglietti presso la segreteria del Liceo Legnani o a teatro la sera dell’evento (Intero € 10,00, studenti € 5,00).

Durante la serata sarà possibile visionare il progetto della riqualificazione esterna del liceo.