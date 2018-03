In un convegno le novità fiscali 2018 in Svizzera

Dal 1° gennaio 2018 è cambiata la normativa Iva svizzera per le aziende che dovranno richiedere la partita Iva svizzera e versare l’imposta in Svizzera.

Confesercenti in collaborazione con Confapi e Lo Studio Giallo organizzano domani, mercoledì 7 marzo dalle 17 alle 20 al Palace Hotel di Varese, un convegno su questa tematica che si allargherà anche ad altri temi, dalla Lia alla tassazione dei frontalieri.

Si parlerà anche del regime tax-free, dal momento che per i possessori di partita Iva dal 1° settembre 2018 cambia la metodologia del tax-free e bisognerà emettere la fatturazione elettronica. Su questo tema specifico Confesercenti organizzerà ad aprile un ulteriore incontro.

«Siamo in attesa che entri in vigore l’accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del dicembre 2015 – spiegano gli organizzatori – e dunque ci è sembrato importante fare un punto della situazione e approfondire come cambieranno le cose per gli operatori».

Il convegno è a partecipazione gratuita, ma è richiesta la registrazione.

Qui trovate la locandina con il programma completo e con le modalità per effettuare la registrazione > LA LOCANDINA