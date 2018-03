Un corso per comprendere i “big data” a IdeaLab

Sempre più si sente parlare di “dati”. Oggi si fa a gara a raccoglierli, per poi studiarli, rielaborarli e decidere nuove strategie. È una ricchezza spesso ignorata da chi, spesso inconsapevolmente, li fornisce mettendo su un piatto d’oro un capitale inestimabile.

Per addentarsi nel mondo dei “data” il laboratorio per l’occupabilità di Busto Arsizio IdeaLa, ai Molini Marzoli, propone un’attività orientata all’“analisi ed esplorazione di dati

Il corso sarà animato da Luca Mari, direttore culturale di idea.lab, e si terrà nei giorni

– 22 marzo

– 5 aprile

– 12 aprile

dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la sede di idea.lab a Busto Arsizio, ai Molini Marzoli, Via Molino 2.

Nei tre pomeriggi si lavorerà con la modalità laboratoriale . Il corso è rivolto a persone interessate a imparare i principi fondamentali e a sperimentare le tecniche di base dell’esplorazione e analisi di grandi quantità di dati, i cosiddetti “big data”.

A partire da alcuni semplici contenuti di statistica, verranno sviluppate le competenze per operare su dati grezzi e ricavarne informazioni rilevanti secondo la logica del data mining: oltre la loro elaborazione mediante fogli di calcolo, i dati acquistano un valore strategico, in ambito aziendale, scientifico, …

In questo modo scoprire informazione nei dati diventa un’attività creativa.

Strumenti hardware e software saranno forniti da idea.lab.

www.idealab.va.it