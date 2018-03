Un corso di difesa personale per la festa della donna

Festa delle donne con un corso di difesa personale. Quattro lezioni che inizieranno il prossimo 31 marzo presso la sala polivalente Cygnus a Biandronno in via Roma 4.

Al corso, realizzato in collaborazione con Gea, saranno invitate anche le forze dell’ordine : Carabinieri, Polizia e Polizia locale del territorio .

Lo scopo del corso di difesa femminile non è solo quello di fornire degli strumenti in più alle donne per difendersi da un’aggressione ma anche di conoscere e imparare a collaborare con le forze dell’ordine .

Le tecniche insegnate nei quattro incontri sono tecniche estratte dall’aikido e dal Karate che hanno lo scopo principale di neutralizzare l’avversario senza causare gravi danni fisici.

Con l’aiuto dell’associazione GEA contro la violenza sulle donne, si parlerà anche di gestione dell’aggressività .

Il progetto difesa femminile e forze dell’ordine avrà poi un successivo sviluppo con il coordinamento dei vari enti che daranno adesione e con i quali sono in corso trattative.

Alle partecipanti si richiederà il pagamento della assicurazione di venti euro che vale anche come iscrizione valida per tutto l’anno.

Per chi è interessato ad iscriversi ci si può rivolgere direttamente alla pagina FB cygnus aikido o FB GEA genera autostima o scrivere all’indirizzo mail cygnusaikido@gmail.com.