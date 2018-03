Un corso per imparare ad assistere il malato cronico

In Italia il 30% della popolazione anziana è affetta da patologie croniche. La cura dei pazienti risulta complessa e richiede competenze specifiche.

Per questo l’associazione Maya “Salute è Benessere” propone un corso articolato in incontri per un totale di 12 ore per formare famigliari o badanti.

“Varese, l’infermiere di famiglia forma i care-givers” ha l’obiettivo di fornire adeguato sostegno alla salute delle persone anziane e creare occupazione di qualità.

I familiari troveranno risposte adeguate per affrontare una quotidianità complessa senza rischiare il “burn out” o patologie di tipo psico-somatico .

I badanti devono imparare a gestire situazioni complesse che tendono a diventare ingestibili per chi non conosce l’approccio.

L’elevato turn over di gente, che esce provata da incarichi di questo tipo e che molla il lavoro con conseguenze negative sulla sfera familiare, ha indotto l’associazione a creare percorsi di formazione mirati.

Il punto di forza è rappresentato dal rapporto diretto degli Infermieri di Famiglia con le famiglie, dalle numerose relazioni con Medici di Medicina Generale e con le strutture ospedaliere e sanitarie e grazie alla Partnership con Cittadinanza Attiva e Comune di Varese.

Addestrare alla gestione trasferendo dalle più elementari informazioni alle più complesse con un’adeguata comunicazione, è la peculiarità del gruppo che mira a formare familiari più consapevoli e sicuri e abili badanti che potranno così essere iscritti nell’apposito registro per “Assistenti Familiari” del centro per l’impiego del Comune di Varese, dove le famiglie di solito si rivolgono per assumere personale con un po’ più di esperienza.

Struttura del corso:

Il corso teorico – pratico è gratuito ed è aperto a due tipologie di destinatari: familiari e badanti, per un massimo di 30 partecipanti per ogni edizione.

La prima edizione del corso avrà sede nella città di Varese, le edizioni successive saranno svolte in altre sedi strategiche dal punto di vista geografico, della Provincia in base alla richiesta.

E’ articolato in moduli di 3 ore l’uno per un totale di 4 incontri per ogni edizione.

Gli argomenti trattati riguarderanno: modalità di gestione dello stress del caregiver, tecniche assistenziali di base che riguardano mobilità, igiene, alimentazione, eliminazione urinaria e fecale, gestione del disorientamento spazio-temporale, panoramica dei servizi socio-sanitari e dei sussidi economici per le famiglie, cenni di farmacologia e prevenzione.

I docenti sono gli Infermieri di Famiglia dell’Associazione Maya.

Per info: http://linfermieredifamiglia.it/