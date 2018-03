Un diverso punto di vista sulla dislessia

Martedì 20 marzo alle ore 20.45 alla sala Pertino-il Cubo di Cardano al Campo (via Martiri di Kindu), Davide Baroncini e Alessia Galli saranno i relatori di un’interessante incontro rivolto a genitori ed insegnanti riguardo ai D.S.A.

L’incontro, gratuito, ha riscosso molte aspettative nelle famiglie di Cardano (e non solo), tanto che sono andati presto esauriti i 150 posti disponibili nella sala convegni Il Cubo.

D.S.A.: UN DIVERSO PUNTO DI VISTA lo slogan con il quale potrebbe essere riassunto il filo conduttore degli interventi dei relatori, i quali, in occasione di altri incontri molto seguiti, hanno dimostrato di saper esporre in modo completo e multidisciplinare le difficoltà, inserendole all’interno di un contesto più ampio e stimolando la riflessione sui complessi meccanismi che ne sono alla base.

Il “Disturbo Specifico di Apprendimento”, infatti, è trattato non solo attraverso la spiegazione dei meccanismi neurologici alla base degli schemi di funzionamento del bambino dislessico e degli aspetti emotivi connessi ma anche come occasione per mostrare le numerose risorse dei bambini dislessici e le loro grandi potenzialità, difficili da vedere per chi si limita a cercare solo gli strumenti dispensativi applicabili.

Sono infatti numerosi i fattori che influenzano le competenze didattiche (fattori emotivi, relazionali, comportamentali..), la cui conoscenza è necessaria per comprendere il mondo del bambino dislessico, che spesso crede di non essere capace o di essere poco intelligente e si trova imprigionato dentro un percorso scolastico che procede su canali a lui non congegnali.

L’incontro ha dunque diverse finalità: incoraggiare i bambini e i ragazzi, aiutandoli a prendere consapevolezza delle proprie innumerevoli potenzialità, rassicurare le famiglie, che vivono l’angoscia di non sapere come aiutare il bambino e infine offrire uno sguardo costruttivo ai docenti, fornendo spunti per possibili strategie di intervento.