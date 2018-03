Un domenica vegana in riva al Ceresio

Per chi è già vegano ma anche per chi vuole assaggiare dei menu innovativi, salutari e rispettosi della vita animale domenica 8 aprile il riferimento è Porto Ceresio.

L’iniziativa porta la firma del gruppo subacqueo GODiving, in occasione della giornata di sensibilizzazione “Blu pulito“, a cui collabora Sea Shepherd. Questa organizzazione internazionale che si occupa della conservazione della vita marina anche su mandato delle Nazioni Unite (www.seashepherd.it), segue la prassi di consumare alimenti vegan durante le proprie attività, che siano una conferenza a Milano piuttosto che una spedizione in Antartide per il salvataggio dei cetacei.

Per consentire l’espressione di questa filosofia, il gruppo subacqueo GODiving, organizzatore di Blu Pulito, ha cercato l’appoggio dei ristoratori di Porto Ceresio che hanno aderito e proporranno durante la giornata piatti “approvati da Sea Shepherd Italia”.

I locali aderenti sono la Trattoria del Tempo Perso, La Piazzetta, La Perla sul Lago, O’Scià’, Gelateria Il Golosone, Il Canneto e Altea. I menu sono consultabili su Facebook alla pagina Pranzo vegano di Porto Ceresio. I recapiti dei locali aderenti sono disponibili su www.godiving.it; per i ristoranti si consiglia la prenotazione.