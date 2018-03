Un incontro – e una mozione – contro la guerra nucleare

In occasione della presentazione alla consiglio comunale di Varese di una mozione per chiedere al governo di sottoscrivere il trattato per la proibizione delle armi nucleari si organizza l’incontro “Ban the Bomb – il pericolo del nucleare“.

L’appuntamento è per venerdì 16 marzo alle 21 presso la sala consiliare del Comune di Varese: ad introdurre la serata sarà Marco Tamburini del forum della pace.

Relatori saranno invece Angelo Baracca, professore di fisica all’università di Firenze, Che parlerà dell’evoluzione delle armi nucleari e dei trattati per il loro controllo il disarmo; Mario Agostinelli, Ricercatore chimico-fisico per l’Enea presso il Ccr di Ispra, che parlerà dell’impiego della tecnologia nella guerra nucleare; e Maurizio Martellini, direttore del centro di sicurezza internazionale dell’Insubria, che parlerà di l’opzione nucleare nella geopolitica E nella strategia mondiale.

A moderare la serata sarà Dino de Simone, assessore all’ambiente del Comune di Varese, che presenterà la mozione.

L’incontro è organizzato da Progetto Concittadino e Forum contro la guerra.