Un logo per promuovere la cultura sulla salute mentale

Creatività e salute mentale. Una sfida interessante quella messa in campo da tre importanti realtà dell’ambito della salute mentale, che promuovono un concorso per la realizzazione di un logo per l‘Ufficio Utenti salute mentale della Lombardia.

I promotori dell’iniziativa sono la Rete utenti Lombardia e l’Unione regionale Associazioni salute mentale con il Gruppo ProESP (Associazione per la promozione dell’ESP, Esperto in Supporto tra Pari).

Il concorso è aperto sia ai singoli che a gruppi, associazioni cooperative e servizi, agli utenti, e agli operatori dei servizi di salute mentale.

Viene chiesto di creare un logo che identifichi l’Ufficio, le sue finalità e il suo spirito: “Attraverso la creazione del logo dell’Ufficio Utenti si vuole facilitare la diffusione di una cultura di accoglienza nei confronti di persone che soffrono di disturbi psichici. Vogliamo anche promuovere i concetti di curabilità e di inclusione sociale migliorando l’atteggiamento verso le persone sofferenti di disturbi mentali e i loro familiari prevenendo e superando la discriminazione e il pregiudizio».

Il progetto grafico deve essere presentato entro lunedì 30 aprile.

QUI il bando con il regolamento e tutte le informazioni per partecipare al concorso.

Per qualsiasi informazione in merito al Concorso è possibile rivolgersi al seguente numero:

338 6198570, tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16,30.