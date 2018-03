Un “minisbaracco” per la fine dei saldi invernali

Dopo il successo di settembre, e malgrado gli annunci, lo Sbaracco ha sbaraccato? L’evento finale dei saldi, la vera e propria festa che a settembre scorso aveva avuto grande successo, per la chiusura dei saldi invernali sembrava non dovesse replicare.

Ma non tutti hanno davvero “mollato”:il 2 e il 3 marzo (ma in certi casi, anche domenica 4) alcuni commercianti del centro faranno il loro “svuotatutto”. A raccogliere il testimone, in realtà, per ora è un pugno di negozianti in un numero limitato di luoghi: a decidere per primo il negozio Valigeria Ambrosetti di Paolo Ambrosetti, che lanciò da portavoce del comitato “Diamoci una mano varesini” la prima edizione, da loro organizzata. Ora Ambrosetti non è più portavoce del comitato, ma lo sbaracco ha deciso di portarlo avanti anche stavolta. Ma anche i negozianti della galleria Manzoni faranno lo sbaracco, sostenuti dalla Confesercenti che ha deciso di proporlo a tutti gli associati.

«In galleria sono tutti disponibili – spiega Sara Calzoni, presidente Fismo Confesercenti ed esercente lei stessa in galleria Manzoni -Il periodo autunno inverno è stato difficoltoso, in particolare il mese di febbraio, lo sbaracco è stata una bella iniziativa che vale la pena replicare». Saranno principalmente loro ad aderire, sperando che altri si accodino a loro grazie al fatto che Confesercenti ha deciso di “raccogliere il testimone” della bella iniziativa di questi saldi, anche se il numero di aderenti sarà limitato.

«Siamo molto contenti che sia stato seguito il nostro esempio e ne abbiano fatto un edizione, anche se piu piccola – commenta il direttivo del comitato Diamoci una mano varesini, che ha lanciato la prima edizione dello Sbaracco – Noi però intendiamo organizzarne uno solo all’anno, perché riteniamo importante farlo con un numero di aderenti alto, vestendolo con degli eventi collaterali che siano fatti a favore della città. E, soprattutto, coinvolgendo piu negozianti possibile, indipendentemente da una loro appartenenza. Da parte nostra, quindi, l’appuntamento è a settembre».