Un murales per l’acqua, l’arte partecipata arriva in città

MiEs1° – MIESPRIMO è un progetto che propone la riqualificazione artistica diffusa con la collaborazione dei cittadini. La prima iniziativa sarà un murales realizzato con la partecipazione pubblica, per riqualificare un muro in via Giacomo Binda a Castellanza. L’opera sarà dedicata all’acqua e verrà realizzata in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua 2018”.

L’intervento pittorico-artistico si svolgerà il 24 marzo ed è gestito e organizzato da Cristian Sonda e dall’Associazione di Promozione Sociale HumanitArs14, con il contributo del Gruppo CAP e con il patrocinio dell’Ufficio Cultura del Comune di Castellanza.

A fare da sfondo all’iniziativa c’è il tema dello stato di salute (pessimo) del fiume Olona che attraversa la città. Proprio questa condizione di inquinamento impone una riflessione per sensibilizzare la comunità sul tema del rispetto dell’acqua come “bene comune”. Tutta la cittadinanza, dunque, è invitata a partecipare e a dipingere insieme, in un processo di arte collettiva.

Che cos’è l’arte partecipata

Con Arte Partecipata s’intende un approccio al fare arte che coinvolge il pubblico nel processo creativo e realizzativo dell’opera. Questo tipo di arte pone il partecipante ad assumere un ruolo di coautore dell’opera, in quanto prende parte a tutto il percorso necessario alla realizzazione del murales.

Ognuno potrà vivere una vera e propria esperienza artistica, risultato di un percorso creato e pensato per i partecipanti. Questo progetto mira a rivitalizzare le strade, le piazze, gli spazi pubblici urbani, affinché tornino ad

essere i luoghi privilegiati dell’incontro e dello scambio, nella formazione dei cittadini della società del domani.

La comunità intera, genitori, bambini, semplici curiosi, seguita dall’artista Cristian Sonda e dallo staff dell’Associazione HumanitArs14, è coinvolta nella colorazione del dipinto e nella comprensione del concetto in esso contenuto, in questo caso, una miglior tutela dell’acqua intesa come bene pubblico.

Realizzazione del murales

22-23 Marzo 2018 – preparazione della superficie del muro

24 Marzo 2018 – inizio realizzazione del murales partecipato ( dalle 10.00 alle 17.30 )

L’esecuzione pittorica proseguirà in date successive, che dipenderanno anche dalle condizioni atmosferiche, e saranno rese note anticipatamente. Il termine è previsto entro il 15 maggio.