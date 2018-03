Un murales per Leggiuno, firmato Andrea Ravo Mattoni. Il famoso writers varesino da questa mattina, lunedì 5 marzo, sta realizzando un disegno sulla parete esterna del Centro Anziani.

Su un grande muro, vicino a Palazzo Comunale e visibile per chi transita nel centro del paese, verrà realizzata una grande opera. Andrea Ravo Mattoni infatti, è famoso a livello nazionale e non solo (ha appena lavorato ad un grande progetto per il Museo del Louvre di Parigi) per i suoi disegni. Fatti con la bomboletta spray, riprendono opere classiche portandole sui muri della città e andando a creare un museo a cielo aperto.

Dopo il Caravaggio in Viale Belforte, prima opera di questo tipo, sono seguiti lavori ad Angera, poi in tutta Italia. Oggi il writers varesino ha fatto tappa a Leggiuno, dove l’amministrazione comunale gli ha commissionato il grande disegno. Il lavoro sarà concluso entro la settimana e vedrà la realizzazione de il “Martirio delle sante Rufina e Seconda” noto come “Il quadro delle tre mani”. Un olio su tavola datato 622/1625, conservato alla Pinacoteca di Brera di Milano che fu dipinto da tre grandi artisti Giulio Cesare Procaccini, Pier Francesco Mazzuchelli detto il Morazzone e Giovanni Battista Crespi detto il “Cerano”.

Come sempre infatti, i disegni di Andrea Ravo Mattoni hanno una correlazione con il territorio in cui vengono realizzati. In questo caso ha scelto il dipinto realizzato anche da uno dei pittori più importanti per il territorio della provincia di Varese, il Morazzone.