Un negozio di cannabis in via San Martino a Varese

Cresce sempre di più il settore della cannabis legale. Tanto che il commercio dei prodotti a base della pianta sono entrati nel tempio del commercio varesino. In via San Martino ha aperto un negozio di prodotti medici ed alimentari a base di cannabis. A gestirlo tre ragazzi pieni di entusiasmo. E’ curioso, ma i giovani non sono esattamente né agricoltori, né commercianti.

Il titolare Simone Vertemati, 29 anni, è un osteopata laureato in Inghilterra, esattamente come la sua socia, Viviana Kocher, 27 anni. Al bancone si trova invece Joel Kocher, 28 anni. Sui muri si trovano prodotti di vario tipo, creme medicali, ma anche integratori ed altro. Sembra quasi una parafamarcia o un negozio di prodotti bio.

Il negozio degli osteopati della cannabis può contare su due coltivazioni, una a Varese e una a Livigno. E’ il primo store di questo tipo, ma a Varese e in provincia sono già attivi altri negozi, con diverse declinazioni, che commercializzano la filiera produttiva della cannabis. Il principio attivo deve avere un livello sotto lo 0,6 per cento.