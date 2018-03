Un passaggio di consegne tutto varesino al vertice di Regione Lombardia

Un passaggio di consegne tutto varesino quello al vertice tra Regione Lombardia. mai come nel momento istituzionale organizzato a Palazzo Lombardia è parso così lampante: Roberto Maroni e Attilio Fontana entrambi varesini, legati da “un’amicizia quarantennale”, avvocati e “milanisti”.

Da oggi Maroni è ufficialmente ex presidente della Regione e seguirà altre strade (“la mia meta è il mondo, ci sono tante cose da fare e comincerò dopo Pasqua”). Al suo posto è arrivato ufficialmente l’ex sindaco di Varese Attilio Fontana.

Non ci sono stati passaggi della campanella tra i due, come avvenne tra Formigoni e Maroni, ma la consegna del dossier con i progetti aperti in Regione.

Il primo dossier a rimanere aperto, tuttavia, resta quello della presentazione della Giunta Fontana che doveva arrivare ad inizio settimana e, invece, slitterà fino a giovedì 29 marzo. Un ritardo che Fontana giustifica soprattutto con i problemi a riempire le caselle femminili.

Gli assessori saranno 16, con una possibile suddivisione che consegnerebbe 7 caselle alla Lega, 5 a Forza Italia, 2 a Fratelli d’Italia. Ci sono poi altri due assessorati che potrebbero arrivare alla Lista Fontana e a Noi con l’Italia.

«Non ci sono stati problemi politici – assicura il neo presidente – solo qualche difficoltà tra i partiti nell’indicare le figure per gli assessorati femminili». Prima di giovedì, tuttavia, Fontana non si esprime oltre: «non dirò nulla nel rispetto dei partiti della mia maggioranza».

Da Varese gli occhi sono puntati sui possibili nomi dei varesini in lizza per un assessorato. Negli scorsi giorni è circolato in modo insistente quello di Raffaele Cattaneo, ex presidente del Consiglio regionale Lombardo e assessore ad infrastrutture e trasporti per la Giunta Formigoni, che era stato indicato come possibile pretendente proprio dell’assessorato ai trasporti.

Anche Cattaneo, presente alla cerimonia per salutare il presidente Fontana, non commenta in nessun modo la notizia.