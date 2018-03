Un pomeriggio con Candida Livatino e i segreti della scrittura

Foto di Claudio Mangiaratti

La “Primavera letteraria” di Vedano Olona prosegue con un appuntamento stuzzicante, sia per l’oggetto dell’incontro sia per la personalità dell’autrice.

Sabato 17 marzo sarà a Vedano Olona Candida Livatino, perito grafologo, scrittrice e volto conosciuto della Tv. Collabora infatti con trasmissioni e testate giornalistiche del gruppo Mediaset per l’analisi grafologica dei personaggi al centro di fatti di cronaca.

Alle 17.30, nella Sala consiliare di Villa Aliverti, Candida Livatino presenterà il suo libro “Scrivere con il cuore”, dove spiega i segreti dell’analisi grafologica e dà gli strumenti per leggere le sfumature della personalità del partner: è portato ad avere legami duraturi o preferisce le avventure? È un seduttore o è fedele? È sincero, vanitoso, geloso?

Grazie ad un linguaggio chiaro e a molti esempi, il libro svela al lettore che cosa vuol dire se il partner scrive senza rispettare il margine del foglio, perché ha una grafia così piccola o come mai non segue il rigo. Con un capitolo dedicato alla sessualità e una facile guida all’interpretazione delle singole lettere dell’alfabeto, un testo ricco di spunti e insegnamenti per imparare che anche le emozioni più nascoste si possono leggere tra le righe.

Non mancheranno aneddoti, curiosità e la possibilità di sottoporre la propria scrittura all’analisi di questa esperta dalle grandi doti comunicative.

L’incontro, come di consueto, si chiuderà con un aperitivo offerto a tutti i presenti.

La “Primavera letteraria”, rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura, e dalle associazioni culturali “Inchiostro simpatico” e “Le curiose”, si concluderà sabato 7 aprile con la presentazione del libro “Non mi dire chi sei. Il Caso Giuditta” di Erica Arosio e Giorgio Maimone, un intrigante giallo ambientato tra Vedano Olona e Milano.

Ingresso libero.