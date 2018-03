Un pullman per Borgosesia-Varese

In un momento di grande preoccupazione per tutti i tifosi del Varese Calcio, il Club Passione Biancorossa prova comunque a tenere aperto il discorso sullo sport giocato.

Dopo il match interno di domenica 25 contro l’Olginatese, i ragazzi di Paolo Tresoldi giocheranno nel pomeriggio del Giovedì Santo a Borgosesia in un match che prenderà il via alle ore 15. Per questa gara il club dei tifosi organizza la trasferta con un pullman che partirà dal piazzale del “Franco Ossola” poco dopo le 13, orario in cui è fissato il ritrovo.

Il costo del solo trasferimento in pullman è fissato in 15 euro per i soci di Passione Biancorossa e di 20 euro per i non soci del club. I biglietti per assistere all’incontro di calcio potranno essere acquistati direttamente allo stadio del Borgosesia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare entro e non oltre domenica 25 marzo i numeri di telefono di Isacco (348-3584201) e Antonella (338-2584390).